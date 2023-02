Visite speciali al Galata Museo del Mare e promozione di San Valentino

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Si rinnova l’appuntamento al Galata Museo del Mare con bambini e famiglie. Sabato 11 e domenica 12 febbraio per i più piccoli alle ore 10:30 è prevista l’attività “A spasso per il Museo con Geronimo Stilton”; mentre alle 10:40 ragazzi e adulti verranno accompagnati dallo staff dei Servizi Educativi del Museo all’interno del sottomarino S-518 Nazario Sauro. L’attività “Un sottomarino da esplorare”, permette di scoprire aneddoti e curiosità della vita di bordo del primo battello musealizzato visitabile in acqua.

ll costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso, il punto di ritrovo è alla biglietteria del museo, qualche minuto prima dell’orario stabilito, per una durata complessiva di circa un'ora. Si consiglia la prenotazione, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848, telefonando allo 0102533555 o scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it.

Durante la visita al Museo, che consente di compiere un vero e proprio viaggio nella storia della navigazione in un percorso che si snoda in 12.000 mq, 31 sale espositive, oltre 4.300 oggetti originali e due riproduzioni, in scala 1:1, di una galea genovese del ‘600 e di un brigantino-goletta dell’800, presso la saletta dell’Arte i visitatori avranno la possibilità di vedere la mostra “Attraverso le grandi acque”, prorogata fino al 18 febbraio, esposizione di arti figurative di Paola Abbondi, Sandro Cordova e Massimo Pompeo, tre artisti interpreti del mare e dell’acqua attraverso differenti rielaborazioni della materia prima.

Per la giornata di San Valentino è inoltre prevista una promozione speciale: il 14 febbraio le coppie che si accrediteranno con un bacio, scattandosi un selfie presso il point dedicato e taggando il Museo nella propria story su Instagram, avranno in omaggio uno dei due ingressi. Un’occasione unica per passare una romantica giornata al museo ad un prezzo agevolato.