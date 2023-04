Pasqua e Pasquetta al Galata Museo del Mare: laboratori didattici e caccia alle uova

Prezzo non disponibile

In occasione di Pasqua e Pasquetta, il Galata Museo del Mare offre al pubblico numerose iniziative adatte a tutti: oltre alla visita del più grande museo marittimo del Mediterraneo e - anche grazie al supporto alla nuova audioguida in 4 lingue disponibile all’ingresso del Museo - del sommergibile Nazario Sauro, le famiglie potranno partecipare a laboratori didattici adatti a grandi e piccini.

Fino al 14 aprile presso la Saletta dell’Arte del Galata Museo del Mare è allestita la mostra “Orizzonti di mare e di terra”, monografica del pittore italiano Dino Moretti. L’esposizione, postuma, racconta il lungo rapporto dell’autore col paesaggio marino e di costa, incluso quello portuale. 33 opere, olii su tela, ripercorrono la vita del pittore, passando dal figurativo all’astratto.

I più piccoli, accompagnati dagli adulti, sabato 8 e domenica 9 aprile, alle ore 16:30, potranno partecipare alla “Caccia all'uovo in museo con Geronimo Stilton”, divertente attività alla scoperta del Museo in compagnia di altri bambini. Le attività in programma il sabato e la domenica possono essere prenotate entro venerdì alle 18, telefonando al numero 010 2533555, oppure inviando un’e-mail a didattica@galatamuseodelmare.it. Il costo è di 4 euro, da aggiungere al biglietto d'ingresso.

Orari Galata Museo del Mare: il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Prezzi Museo + Nazario Sauro

Intero € 17,00

Ridotto € 12,00

Famiglia € 38,00

Scuole € 7,50

Bimbi 0 – 6 anni gratuito