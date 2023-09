Al Galata Museo del Mare l'esposizione collettiva “Mosaic on Paper – 20 di mare”

Inaugura martedi? 12 settembre alle ore 17, al Galata Museo del Mare di Genova, l’installazione collettiva “Mosaic on Paper – 20 di mare”, un’esposizione di multipli d’artista 20x20 stampata su carta fine art, curata da Virginia Monteverde e organizzata dall’Associazione Promotori dei Musei del Mare di Genova nella figura di Anna Dentoni, in collaborazione con Art Commission APS. Ingresso libero.

Mosaic on Paper e? un progetto itinerante che si prefigge lo scopo di unire una serie di opere stampate in formato 20x20 su un’unica parete, con il risultato di ottenere un grande mosaico di scatti fotografici. A differenza delle passate edizioni, quella del Galata Museo del Mare, e? la prima Mosaic on Paper con tema assegnato che, proprio per l’occasione, e? quello del mare in tutte le sue declinazioni.

L’esposizione e? il risultato di un bando, chiuso nel luglio scorso, al quale hanno partecipato numerosissimi artisti internazionali e liguri, che potevano presentarsi con una sola opera, eseguita con qualsiasi tecni- ca, di formato rigorosamente quadrato e che rappresentasse, a sua volta, un’opera o particolari di altre opere. Si tratta della prima tappa, delle edizioni speciali a tema, dedicata ai musei, nell’ambito dell’ormai noto progetto itinerante che, negli ultimi anni, e? stato presentato in diverse citta? europee e italiane.

L’esposizione delle 76 opere sara? visibile dal 13 settembre al 13 novembre, con il biglietto d’ingresso del Museo, in uno spazio inedito per le mostre, il “Glass Space”, al quarto piano del Galata Museo del Mare, di fronte alla Sala dell’Orologio. Un’unica parete vetrata che ben si presta, con la sua vista aperta sulla Darsena di Genova, a fungere da sfondo per questo mosaico artistico dall’ampio respiro interpretativo. Inaugurazione ad ingresso libero.

Orari Galata Museo del Mare: Tutti i giorni ore 10-19 – Ultimo ingresso ore 18. Sito web www.galatamuseodelmare.it

Per info: www.promotorimuseimare.org

Nella foto: opera di Lino Di Vinci