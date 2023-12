Galata Museo del Mare, gli eventi in programma per le festività natalizie

Anche per il Natale 2023, ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccini al Galata Museo del Mare. Per tutto il periodo delle festività natalizie, dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024, il museo propone una serie di laboratori per bambini di età compresa tra i 5 e i 7 anni, visite guidate per famiglie al sommergibile Nazario Sauro tutti i weekend del mese di dicembre, due shooting fotografici ed un workshop per professionisti e appassionati di fotografia il 4, 5 e 13 gennaio 2024 nell’ambito della mostra “Sguardi tra passato e presente. Francesco, Andrea e Paola Leoni. Generazioni di fotografi”, visitabile fino al 14 gennaio presso la Saletta dell’Arte, al primo piano del museo.

Durante le festività il museo seguirà i seguenti orari: lunedì – venerdì ore 10 - 18 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi ore 10 - 19 (ultimo ingresso ore 18); il 25 dicembre e 1° gennaio il Museo sarà aperto dalle ore 14 – 19 (ultimo ingresso ore 18); lunedì 08 gennaio 2024 chiuso.

Per l’intero periodo, ad arricchire il percorso espositivo – oltre alla galea genovese, al brigantino Anna, alla sezione immersiva del MeM Memorie e Migrazioni, alla sezione dedicata al naufragio dell’Andrea Doria e alla recente installazione permanente di un simulatore di realtà virtuale che permette di rivivere le attività del Porto di Genova - sarà anche la mostra “Sguardi tra passato e presente. Francesco, Andrea e Paola Leoni. Generazioni di fotografi”, visitabile fino al 14 gennaio presso la Saletta dell’Arte, al primo piano del museo. Attraverso 16 pannelli, 8 cartonati, 40 fotografie, video, articoli ed oggetti appartenuti ad uno dei più grandi fotoreporter genovesi del XX secolo, Francesco Leoni, la mostra intende mettere in luce i valori fondamentali che hanno guidato l’artista nell’arco della sua carriera e che ha tramandato ai propri figli, Andrea e Paola, anch’essi fotografi.

Di seguito il calendario delle attività previste per i bambini a cura dei Servizi didattici del Museo:

27 dicembre e 5 gennaio – “Sailor’s chest” - dai 5 anni in su

Nella cassa del marinaio si trova di tutto: timone, ancora, stoccafisso, strumenti astronomici, diario di bordo…Esplorando il brigantino Anna, i bambini potranno giocare con i suoi diversi ambienti e strumenti, imparando a riconoscere gli oggetti usando solo le mani, a collocarli negli ambienti giusti e ad accoppiarli tra loro.

28 dicembre e 4 gennaio – “Pop up d’artista” - dai 7 anni in su

Passeggiando per le sale del museo, tra barche enormi, marinai, polene, valigie, ancore e perfino un faro funzionante, i bambini potranno creare i loro biglietti tridimensionali con i disegni di Simona Ugolotti – la Cantadina.

29 dicembre e 3 gennaio – “Il sottomarino è speciale perché” - dai 7 anni su

Una serie di giochi in museo sul galleggiamento dei materiali aiuteranno i bambini a capire perché il sottomarino è speciale, come fa a galleggiare e poi andare a fondo e come si muove. A seguire, una visita al sommergibile per conoscerne gli spazi, capire come si fa a vivere al suo interno e qual è stata la sua funzione.

2 gennaio – “All’arrembaggio!” - dai 5 anni in su

Superando prove di coraggio e di astuzia e scoprendo gli ambienti del museo, i bambini scopriranno come si diventa pirati e piratesse e coloreranno insieme un forziere da pirata.

Tutte le attività avranno il seguente orario: dalle ore 10:30 alle ore 12:30. Il costo è di 6 euro a bambino, per un minimo di 5 partecipanti. La prenotazione obbligatoria entro i due giorni precedenti l’attività, può essere effettuata scrivendo all’indirizzo accoglienza@galatamuseodelmare.it o telefonando al numero 010 2533555. Gli adulti possono scegliere se visitare il museo acquistando regolare biglietto o se venire a prendere i bambini al termine delle attività.

Per tutto il mese di dicembre, ogni sabato e domenica, inoltre, sono previste visite guidate al sottomarino Nazario Sauro per tutta la famiglia, con partenza fissa alle ore 11:00. Il costo è di 4 euro, da aggiungere al biglietto del museo. Gradita la prenotazione scrivendo a accoglienza@galatamuseodelmare.it o telefonando al numero 010 2533555.