Galata Museo del Mare, le attività in occasione del Festival della Scienza

Dal 20 ottobre al 1° novembre, nella settimana più scientifica dell’anno, il Galata Museo del Mare partecipa alla XX edizione del Festival della Scienza, rendendosi scenario di oltre 20 attività tra laboratori, conferenze, eventi speciali e mostre, alcuni fruibili per tutta la durata del Festival, altri in giorni e orari specifici. Le proposte sono realizzate in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici, Università e Associazioni, mentre le conferenze vedono la partecipazione di illustri esperti di ogni settore. Gli argomenti trattati in Museo spaziano dalla Fisica all’Astronomia, dal Fumetto alla Biologia, dalla Matematica alla Navigazione.

Tra le proposte disponibili si segnala il laboratorio “Un linguaggio da mar1na10! dalla lingua franca al codice binario”, adatto a ragazzi dai 9 ai 13 anni. L’attività propone un percorso per scoprire il segreto e il fascino di una lingua comune usata almeno dal XVI secolo fino al 1800 dai marinai del Nord Africa ed europei per comunicare fra loro nei porti del Mediterraneo. I partecipanti scopriranno i termini di quella lingua usando altre lingue! Troveranno le parole codificate nella lingua del computer (le stringhe di 1 e 0 del codice binario) e riceveranno le istruzioni per decodificarle. Potranno verificare la correttezza interagendo con personaggi virtuali che dalla LIM del laboratorio spiegheranno ai partecipanti la vita nei porti antichi. “Un linguaggio da mar1na10!”, accessibile dalle 10 alle 16 nei feriali e dalle 10 alle 19 nei festivi e prefestivi, è curato dall’Associazione Promotori Musei del Mare, Università degli Studi di Genova- Dipartimento di Informatica Bioingegneria Robotica e Ingegneria dei Sistemi, Associazione EPICT-ITALIA e Coordinamento Liguria di ICOM-Italia.

Dal 20 ottobre al 1° novembre è in programma la mostra “10 anni di Comics&Science. La scienza a fumetti”, per celebrare i 10 anni della collana, edita da CNR Edizioni. Tantissime le conferenze: si parte con “Che confusione i paradossi! Late Friday Show - Episodio 1” e “Ingannevoli trasmutazioni. Dall’alchimia alla chimica moderna”, in programma venerdì e sabato, altre seguiranno durante tutta la durata del festival, insieme ad altri eventi e laboratori dedicati e bambini e ragazzi di tutte le età.

La partecipazione a conferenze e laboratori è possibile grazie all’acquisto del biglietto del Festival della Scienza, con obbligo di prenotazione per scuole e gruppi. Informazioni e programma completo del Festival su www.festivalscienza.it.