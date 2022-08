Galà lirico a San Michele di Pagana con le musiche di Verdi, Puccini, Bellini

Indirizzo non disponibile

Lla Rassegna “Sotto il Campanile” propone il 16 agosto alle ore 21:30, nella splendida cornice del sagrato di San Michele, un evento di grande lirica. Prevista la partecipazione di grandi artisti liguri quali il tenore Davide Piaggio, chiavarese, e la soprano Chiara Tagliasacchi Bisso, recchese, e le stupende 40 voci del Coro Lirico Quadrivium di Genova.

Il Coro è stato costituito nel mese di settembre del 2008 ed è formato da giovani cantanti, professionisti e amanti della musica di consolidata esperienza, maturata nel corso di anni di attività in importanti realtà musicali dentro e fuori regione, in ambito lirico/teatrale e nella musica sacra. La fattiva e numerosa presenza di studenti di canto, impegnati in un percorso personale di ricerca e di crescita musicale, fa sì che la qualità del tessuto vocale di questo coro sia particolarmente fresca ed apprezzabile.

Dal 2012 il coro viene diretto dal Maestro Giovanni Battista Bergamo, già direttore artistico dell’Associazione Spettacolo Cultura e che ha realizzato stagioni d’opera presso il Teatro Verdi di Genova e dirigendo sia il repertorio operistico che quello sacro e sinfonico.

Musiche di Verdi, Puccini, Bellini, Mascagni, Giordano

con la partecipazione di:

Davide Piaggio, tenore

Chiara Tagliasacchi Bisso, soprano

e il Coro Lirico Quadrivium di Genova, con 40 artisti

Direttore: Maestro Giovanni Battista Bergamo

Pianista: Maestro Massimo De Stefano.

Info e prenotazioni

Telefonare: 377 087 3980 (dalle 10 alle 18)

Scrivere: eventi@parrocchiasanmicheledipagana.it