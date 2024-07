Al Porto Antico arriva la comicità di Gabriele Cirilli con lo spettacolo “Il meglio di…”

Sabato 20 luglio 2024, alle ore 21:30, in Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, proseguono gli appuntamenti comici di “Ridere d’agosto ma anche prima” con lo spettacolo “Il meglio di…” di e con Gabriele Cirilli. La rassegna estiva del Teatro Garage, giunta alla 34ª edizione, propone diversi spettacoli tra cabaret, commedia contemporanea, musica, satira, teatro d’improvvisazione e appuntamenti per famiglie tra i palchi di Villa Imperiale e del Porto Antico.

Attraverso il suo monologo, Cirilli fa vivere tante situazioni e tanti personaggi con una capacità di comunicazione che pochi hanno. E la risata scaturisce vera e genuina con una forza che insieme ristora e appaga. Lo spettacolo spazia attraverso tutti i generi del teatro comico: dalla commedia degli equivoci al cabaret, presentando racconti di vita vissuta che fanno ridere ma anche emozionare, canzoni da vero cantante, nuovi e vecchi monologhi e sketch irresistibili. Lo spettacolo è l’espressione della maturità artistica di un mattatore della risata che ha ormai conquistato il grande pubblico.

In questa avventura Gabriele Cirilli non sarà solo: con lui sul palco anche gli attori de “La Factory di Cirilli”, la scuola di alta formazione professionale da lui ideata. «Abbiamo scelto alcune location importanti per festeggiare tutti insieme, in famiglia - le parole di Cirilli -. Sarà bellissimo farlo anche questa volta con gli attori della mia Factory, per celebrare non solo i ragazzi del primo biennio, che da poco hanno ricevuto il diploma, ma anche gli allievi del secondo biennio e quelli del terzo, ormai in via di definizione, che si uniranno a questo grande progetto da settembre».

Biglietti

Le prevendite dello spettacolo sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 14-17 e venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova): all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica ore 9:30-18 (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico da lunedì a domenica ore 9:30-18 (Ponte Spinola, accanto biglietteria Acquario, 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it. Le sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it - tel. 010.511447