G8: due generazioni a confronto. Un incontro per raccontare quei giorni violenti del 2001

Raffaele Caruso, autore del libro "G8 c'ero anche io", e Francesco Barabino, autore del libro "G8 Genova 2001", raccontano i giorni violenti del G8 di Genova di venti anni fa da due prospettive: le carte processuali, lette da chi quei giorni era un bambino, e il diario di chi ha vissuto direttamente gli eventi da militante del Genoa Social Forum.

Il 21 luglio di venti anni fa, durante il G8 di Genova, si verificò uno strappo nella fiducia tra cittadini e istituzioni. I ragazzi radunati per la notte presso la scuola Diaz furono picchiati dalle forze di polizia e poi portati nella caserma di Bolzaneto insieme ad altri manifestanti arrestati durante la giornata. Seguirono numerosi processi che, giunti all’ultimo grado, condannarono i responsabili e sottolinearono come le forze di polizia avessero agito al di fuori del diritto, in modo pretestuoso e gratuitamente violento, fornendo una risposta autoritaria a una generazione di ragazzi che chiedeva a gran voce un mondo diverso.

Oggi quel mondo non c’è più e i ragazzi di allora sono diventati professionisti, lavoratori, genitori, imprenditori, insegnanti, politici. Chi oggi ha la loro età di allora, vive in un mondo che sembra lontano anni luce dal 2001, ma la voglia di cambiare e la sete di giustizia sociale rimane sempre la stessa.

Per queste generazioni, e per chi non vuole dimenticare, Edizioni Fog, neonata casa editrice, ha pubblicato due libri raccogliendo due prospettive differenti: quella di chi non c’era, e ha potuto ricostruire i fatti scoprendoli dalle carte processuali, e chi invece c’era e ha osservato con gli occhi la violenza e l’ingiustizia di quei giorni.

L'evento fa incontrare i due autori per una riflessione sugli eventi del G8 alla luce delle carte processuali e del diario di chi allora era coinvolto come (giovanissimo) avvocato del Genoa Social Forum.

