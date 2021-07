G8 Genova/20 anni dopo: le iniziative ai Giardini Luzzati

In occasione del ventennale dei fatti del G8 a Genova, incontri, spettacoli, musica, dibattiti e approfondimenti intorno al tema, ai Giardini Luzzati, dal 16 al 21 luglio, in collaborazione con Ordine dei Giornalisti Liguria, Amnesty International, Emergency, Fridays For Future, 6000 Sardine, Feltrinelli, Il Cesto, Goodmorning Genova e Associazione Ligure Giornalisti.

Programma

VENERDÌ 16 LUGLIO

ore 18 "Salute e prospettive dell'informazione a vent'anni dal

G8 di Genova". Un confronto organizzato da Associazione Ligure dei Giornalisti e dall'Ordine dei Giornalisti della Liguria

DOMENICA 18 LUGLIO

ore 18 "L’esperienza del G8 e la memoria in libri d’autore - Genova 2001 vent’anni dopo: un altro mondo è necesario.

Interventi degli autori e delle autrici:

• Monica Lanfranco, giornalista professionista, formatrice sulla differenza sessuale e sul conflitto, femminista presenta "Voi siete in gabbia, noi siamo il mondo. PuntoG. Il femminismo al G8 di Genova (2001-2021)"

• Giovanni Mari, giornalista de Il Secolo XIX, studioso della propaganda politica, presenta: "Genova 20 anni dopo. Il G8 del 2001, storia di un fallimento"

• Adriano Silingardi, ricercatore, collezionista e fotografo, presenta: "Una famiglia al G8. diario, foto, documenti. Genova, 17-22 luglio 2001"

• Angelo Miotto, giornalista, documentarista radiofonico e comunicatore, presenta: "2001-2021 Genova per chi non c'era. L'eredità del G8: il seme sotto la neve"

Modera Antonio Bruno.

ore 20:30 "Il MATTO 2", spettacolo teatrale di e con Massimiliano Loizzi. Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Parte del ricavato sarà devoluto al comitato piazza C. Giuliani (ai Giardini Luzzati)

ore 21 "STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA", spettacolo teatrale a cura di Emergency Genova. Regia e drammaturgia di Patrizia Pasqui, con Matteo Palazzo.

(Al Chiostro, Via santa Maria di Castello 33)

LUNEDÌ 19 LUGLIO

ore 18 Matteo Macor presenta "È così che ci appartiene il mondo (Feltrinelli editore). Con l’autore Valerio Callieri.

martedì 20 LUGLIO

ore 20" VIO-LENTI" con Luca "O' ZULÙ" Persico + Edo Notarloberti. Uno spettacolo voce + violino che dura trent'anni e attraversa la carriera intera di Zulù. Prenotazione obbligatoria.

mercoledì 21 LUGLIO

ore 18 "G8: DUE GENERAZIONI A CONFRONTO" //Raffaele Caruso, autore del libro "G8 c'ero anche io" e Francesco Barabino, autore di "G8 Genova 2001", raccontano i giorni violenti del G8 di Genova da due prospettive: le carte processuali, lette da chi quei giorni era un bambino, e il diario di chi ha vissuto direttamente gli eventi da militante del Genoa Social Forum

ore 21 "Dalla crisi climatica al recovery fund... L'impegno dei giovani per garantire il futuro", seminario a cura di Fridays For Future

Intervengono

• Laura Vallaro, portavoce nazionale Fridays for Future

• Lorenzo Ciconte, responsabile Progetto Ventennale G8, Fridays For Future Genova

• Alice Maia Corso, attivista Fridays For Future Genova

ore 21:30 Proiezione del video "6000...e 1300 giorni" a cura del movimento 6000sardine.

20 anni dai fatti della scuola Diaz. Disegni, testimonianze e opinioni

dal 16 LUGLIO sarà possibile vedere anche i potenti scatti-testimonianza di Fabio Bussalino con la mostra fotografica allestita in piazza "G8 GENOVA - 20 SCATTI DOPO"

19/21 LUGLIO, dalle 10, "Punto G" la trasmissione di Antonio Carletti su RADIO GMG, diventa "Punto G8: racconti e testimonianze". In streaming radio su Goodmorning Genova o sulla app gratuita e scaricabile sullo smartphone di Goodmorning Genova

