"Futur[i]. Musei, Strategie, Scenari": l'incontro web sui canali di Palazzo Ducale

Mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.30 sul canale YouTube di Palazzo Ducale si terrà l'incontro "Futur[i]. Musei, Strategie, Scenari".

I musei stanno da tempo assumendo un ruolo sempre più complesso, di natura sociale ed economica, oltre che culturale, rispetto ai contesti in cui si collocano. L’attuale periodo, inoltre, spinge inevitabilmente a riflettere sui cambiamenti in atto nella società contemporanea e ad individuare nuovi strumenti di programmazione e sviluppo strategico. Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Musei Reali di Torino e Castello Sforzesco si interrogano su questi temi anche e soprattutto in relazione all’offerta culturale delle reciproche città e comunità di riferimento.

Apertura: Paola Borrione, Presidente Fondazione Santagata for the Economics of Culture

Interventi di Serena Bertolucci, Direttrice Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Enrica Pagella, Direttrice Musei Reali di Torino e Claudio Salsi, Direttore Area Soprintendenza Castello, Musei Archeologici e Musei Storici del Comune di Milano.

Modera Alessio Re, Segretario Generale Fondazione Santagata for the Economics of Culture.

Conclude Alberto Garlandini, Presidente ICOM International.