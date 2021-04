"Furore" di Steinbeck in scena al teatro Modena

"Furore", capolavoro scritto da John Steinbeck nel 1939, va in scena al teatro Modena dal 3 al 5 giugno.

Dopo aver attraversato, da magnifico interprete, le memorabili “edizioni teatrali” di celebri romanzi dirette da Luca Ronconi, Massimo Popolizio prosegue nel suo cammino di regista e attore confrontandosi con un testo di grande impatto.

"Furore" è un romanzo ampio, arioso, epico, in cui l’autore osservava, quasi da cronista, l’aspra condizione di vita dei braccianti americani in un viaggio verso la speranza, verso la terra ambita, sognata, della California. Nel cuore della Grande Depressione, Steinbeck, Premio Nobel per la letteratura nel 1962, raccontava un esodo, una migrazione fatta di sfinimento, dolore, sopraffazione, astio, paure.

«Dove andate? Qui non c’è posto per tutti» si sente dire nella storia: Popolizio sa bene che per capire il presente spesso è utile guardare al passato recente. Ecco allora, con l’adattamento di Emanuele Trevi, un racconto per stazioni che ha il sapore amaro e terrigno di una ballata, ma che conserva tutta la forza del più puro teatro.