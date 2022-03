Shark Meeting: tornano i 4x4 sulla spiaggia di Voltri

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Tornano i 4x4 sulla spiaggia di Voltri con "Shark Meeting", il 23 e 24 aprile 2022.

Appuntamento sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18. Si tratta di un raduno in spiaggia aperto a tutti i veicoli 4x4. A disposizione, percorsi soft, medi, hard, super hard e speedway sulla sabbia.

Partecipare per un giorno costa 40 euro, per due giorni 50 euro, i non tesserati Fif dovranno aggiungere una quota di 15 euro.

Preiscrizioni con bonifico o paypal entro il 17 aprile 2022.