“Fuori Tutto. Saldi culturali in periferia”, la nuova rassegna del Teatro dell'Ortica

In una società sempre più schiava del denaro, dove le persone inseguono, senza sosta, solo lo sconto o la promozione piu? vantaggiosa e accattivante, il Teatro dell’Ortica vuole provocatoriamente fare un Fuori Tutto di Cultura. La nuova rassegna partita il 2 settembre proseguirà fino a fine ottobre. “Il nuovo progetto del Teatro dell’Ortica si situa in continuazione tra il Festival Teatrale dell’Acquedotto e l’avvio della nuova stagione oramai imminente – spiega il direttore artistico Mirco Bonomi - Senza soluzione di continuità torniamo a proporre gratuitamente spettacoli teatrali per grandi e piccini, laboratori, incontri pubblici. Ancora una volta mettiamo in primo piano le nostre radici, sia territoriali, legate alla ‘nostra periferia’ che è la Val Bisagno, sia quelle legate alle nostra identità di teatro sociale, con tematiche legate alla cultura, alla cura e più in generale alla collettività”.

Il progetto Saldi Culturali in Periferia, realizzato grazie ai contributi a sostegno di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città di Genova dell'ambito dell'Accordo di Programma MIC, si pone il chiaro obbiettivo di mettere a disposizione della periferia della Valbisagno un programma artistico di alto livello pensato ad hoc per la cittadinanza a seguito di uno studio mirato sui bisogni culturali della periferia, al fine di creare un coinvolgimento attivo e partecipato della comunita?.

Programma

Sabato 10 e domenica 11 settembre dalle ore 10 alle ore 17 Teatro dell’Ortica, Via Allende 48

Laboratorio teatrale

DAL GIOCO AL CLOWN, O IL PIACERE DELL’IMPERFEZIONE

a cura di Andrea Foà

Il gioco: Se vogliamo comprendere cosa significhi vivere davvero, basta osservare un bambino che gioca. In balia del piacere di giocare, vive totalmente nel presente, assorbito dalla sua attività e desideroso di condividere la sua esperienza con gli altri. Una volta entrati in questa dimensione in cui tutto diventa possibile, si incomincerà ad esplorare il territorio del clown. Mettete da parte fiori che spruzzano e scarpe enormi, battute e scherzi. Molto prima e molto più che un personaggio, il clown è un meraviglioso maestro interiore, che ognuno può scoprire, condividendo con gli altri la propria personalissima ridicolaggine.

Sabato 17 settembre e domenica 18 settembre ore 16,30 e alle ore 17,00 Cimitero Monumentale di Staglieno, Piazzale Giovanni Battista Resasco

LE SIGNORE DELL’ALTRA CITTÀ

drammaturgia Giancarlo Ragni

con Camilla Acquilino, Federica Barbaglia, Chiara Benzi, Claudia Benzi, Eleonora Fazio, Anna Giusto, Edda Marrone, Nicoletta Tanghèri

con la partecipazione di Matteo Pastorino e Luciano Rosselli

regia Mauro Pirovano e Giancarlo Mariottini

Spettacolo itinerante all’interno del monumentale di Staglieno nel particolare percorso, ai più sconosciuto, delle cappelle di famiglia del Boschetto Irregolare. Per ascoltare le storie di alcuni personaggi femminili che hanno avuto ultima dimora nella Città di marmo. Dall’episodio di cronaca nera di Elvira Turbiglio agli incontri memorabili di Fernanda Pivano.

Venerdì 30 settembre ore 17.30 Auditorium Municipale di Molassana

IL CINEMA NAZIONALE PASSATO E FUTURO, VERSO UN CENTRO POLICULTURALE DI VALLATA

Con Stefano Repetto Architetto e appassionato di storia locale, Gino Relli Tecnico Teatrale e Presidente dell’associazione culturale Fuoriscena, Anna Manca Vicepresidente Confcooperative, Roberto La Marca Presidente CulTurMedia Legacoop Liguria, Federica Covaia dottoressa laureata con una tesi sul Cinema Nazionale e Mirco Bonomi Presidente del Teatro dell'Ortica.

Il Comune di Genova è riuscito ad acquisite il Cinema Nazionale dopo decenni di degrado. Ora siamo al dunque e abbiamo la possibilità, dopo sessant’anni, di avere uno spazio culturale degno di tale nome per la Valbisagno. Al di là dei costi, non indifferenti, per l’allestimento, restano le questioni più importanti: come costruire questo spazio? Con quali intenti? Anche dal punto di vista della gestione c’è da pensare di quale tipo di organizzazione dotarsi. Una delle ipotesi è di costruire una Cooperativa di Comunità che ha come caratteristica peculiare quella di avere al suo interno sia persone fisiche che giuridiche.

Domenica 2 ottobre ore 17.00 Piazza di Sant'Eusebio (in caso di mal tempo Teatro dell’Ortica)

IL CANTO DELL'ALBERO

coproduzione Iren e Fondazione AMGA

in collaborazione con Teatro dell'Ortica

drammaturgia Daniela Bergamotti

con Giancarlo Mariottini, Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi

Anno 2100: la Terra non naviga in buone acque. I cambiamenti climatici e l’inquinamento hanno mutato il paesaggio e la vita nel pianeta. Un’antica leggenda, rivela che il respiro di Prometheus, il padre di tutti gli alberi, potrebbe invertire la rotta.

Venerdì 7 ottobre ore 18.30 Teatro dell’Ortica, Via Allende 48

Giornata dedicata ai giochi antichi con il “LANCIO DEL FERRO DI CAVALLO” a cura di

L'Associazione Gruppo Città di Genova

ore 21.00

DA SEDUTO IO SONO LO SPORT

di e con Mirco Bonomi

Un viaggio attraverso alcuni miti sportivi raffrontati con la quotidianità di un ragazzo degli anni ’60. Dal divano di casa di una periferia operaia, il sogno, attraverso figure come Pierino Prati, Marcello Fiasconaro, Jean Claud Bouttier e Italo Zilioli, miti per i giovani degli anni ’60 ma al giorno d’oggi sconosciuti ai più.

Sabato 8 ottobre ore 17.30 IC San Gottardo, Valbisagno Creativa, Via Giulia De Vincenzi (cancello rosso dopo il civico 113)

Convegno teatro e arte in periferia

JOYCE E IL SUO RAPPORTO CON LA PERIFERIA

Con Alberto Nocerino e Gianluca Bottoni

“James Joyce, a margine” conferenza di Alberto Nocerino, poeta e scrittore, semiotico, che approfondisce l’articolato rapporto fra lo scrittore irlandese e la marginalità.

A seguire “Penelope periferica”. Performance di Gianluca Bottoni (Roma), attore, regista e performer, che interpreta il ‘monologo di Molly Bloom’, diciottesimo e conclusivo episodio di Ulysses di J. Joyce.

Domenica 16 ottobre ore 17.00 Teatro dell’Ortica, Via Allende 48

RICICLANDO

di Manicomics in collaborazione con Eduiren

Immaginate un mondo tutto nuovo dove ogni cosa è rigorosamente riciclata, riutilizzata e, da vecchie cianfrusaglie, tornare ad una seconda vita, utilizzata con nuove funzioni, assemblata in modi differenti e con tecniche futuribili! Nel pacific trash vortex, isola di plastica sperduta nell’Oceano, un fantasioso naufrago vive una battaglia tra sogno e realtà contro il Caos, re dei rifiuti e dello spreco, fiancheggiato dagli orridi Sporcizzoni, una banda putrida, generatasi dall’accumulo sconsiderato del consumismo.

Venerdì 21 ottobre ore 18.30 Auditorium Municipale di Molassana

Giornata dedicata ai giochi antichi con il “CICLOTAPPO” a cura de L'Associazione Gruppo Città di Genova

ore 21.00

C'È GIOCO E GIOCO

di Mirco Bonomi

con Ilaria piaggesi, Giancarlo Mariottini e Mirco Bonomi.

I due attori, che sono anche operatori pedagogico teatrali, raccontano il gioco nella sua accezione positiva e in quella patologica, a partire dell'infanzia. In una serie di quadri in rapida successione i due protagonisti mettono di fronte al pubblico di come il gioco possa divenire malattia.

A seguire dibattito sulle attività artistiche come propedeutiche alla lotta alle dipendenze.

Sabato 22 ottobre ore 17.30 Auditorium Municipale di Molassana

ESPERIENZE NASCOSTE

a cura del progetto I versi della cura condotta da Anna Solaro e il Dott. Costantini

Il racconto del percorso di un laboratorio nato per sostenere pazienti oncologici nel percorso di cura e nella consapevolezza della stessa e per appoggiare i familiari e il personale sanitario che indirettamente subiscono i contraccolpi della malattia sulle loro vite.

Lo scopo del laboratorio è quello di creare un vocabolario comune fra chi cura e chi è curato: attraverso tecniche di espressione corporea, scrittura creativa, autobiografia, formulando insieme le parole che curano e i gesti della cura.

A seguire video di Andrea Foà sull’esperienza.

Domenica 23 ottobre ore 14.00

Visita guidata ECOSEGMENTO DELL’ACQUEDOTTO STORICO

Partenza impianto di potabilizzazione Iren di Prato, Via dei Filtri 25

Durata percorso: 3 ore

Necessario: scarpe comode, acqua e k-way/ombrello

Età: dai 6 anni in su

Necessaria prenotazione

A cura di EduIren, una visita guidata per i più piccini alla scoperta dei resti e della storia dell’antico acquedotto genovese. Un percorso che congiunge l’impianto di potabilizzazione Iren di Prato con la Casetta dei Filtri sul Ponte Sifone del Geirato, valorizzato con una segnaletica a misura di bambini che racconta la storia e la gestione virtuosa dell’acqua.

Il programma sarà arricchito di attività collaterali per bambini e ragazzi a cura di Iren, Coop Liguria e Teatro dell’Ortica. Programma completo su www.teatrortica.it

Info e prenotazioni

Teatro dell’Ortica

Via Allende 48,1638 Genova

cell. 010.8380120 (10 – 16)

organizzazione@teatrortica.it

www.teatrortica.it