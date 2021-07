Fuori Festival: Nervi si accende con gli eventi collaterali del Music Ballet Festival 2021

In occasione del Nervi Music Ballet Festival, i parchi faranno da splendida cornice a spettacoli di musica, teatro e balletto in scena a luglio e agosto: per le strade di Nervi in agenda molti eventi collaterali all'insegna della buona musica, tra jazz, rock e soul.

Gli eventi del Fuori Festival, fino al 2 agosto, toccano il porticciolo, la torre Gropallo e il belvedere Trabucco, ma anche la passeggiata Anita Garibaldi, piazza Pittaluga e piazza Duca degli Abruzzi.

Grazie alla collaborazione tra Comune di Genova, Municipio Levante, associazioni di categoria del commercio e centri integrati di via con le associazioni locali, i luoghi più suggestivi del quartiere saranno animati da eventi musicali e appuntamenti con lo street food.

«Il Fuori Festival – dice l’assessore al Commercio Paola Bordilli – è un appuntamento ormai consolidato che conferma la sinergia con Civ, associazioni del territorio e istituzioni per valorizzare Nervi. Anche quest’anno è stato predisposto un ricco calendario di eventi collaterali che animano la delegazione e il suo tessuto commerciale per offrire ai genovesi e agli spettatori del Festival occasioni di intrattenimento anche prima e dopo gli spettacoli in scena nei Parchi».

Programma:

giovedì 8 luglio

ore 20 - 24 Boomerang Band in belvedere Trabucco

ore 20-23 Genvision revival in piazza Pittaluga

venerdì 9 luglio

ore 20 - 23 GenvisionPretour ft ThePlums in piazza Duca degli Abruzzi

sabato 10 luglio

ore 20- 23 Genvision Pretour ft Spez_zati in piazza Duca degli Abruzzi

domenica 11 luglio

ore 20 - 23 Genvision Pretour ft Kinestesia in piazza Duca degli Abruzzi

giovedì 15 luglio

ore 20 - 24 Revival e Latino Americani in passeggiata Anita Garibaldi

ore 20 - 23 Louisiana JazzBand in piazza Pittaluga

sabato 17 luglio

ore 20 - 24 Revival e Latino Americani in passeggiata Anita Garibaldi

giovedì 22 luglio

ore 20 - 23 Boomerang Band nel porticciolo

ore 21 Bobby Soul e Blind Bonobos in piazza Pittaluga

venerdì 23 luglio

ore 12 - 24 Street Food Nervi Festival in piazza Duca degli Abruzzi

sabato 24 luglio

ore 12 - 24 Street Food Nervi Festival in piazza Duca degli Abruzzi

domenica 25 luglio

ore 12 - 24 Street Food Nervi Festival in piazza Duca degli Abruzzi

giovedì 29 luglio

ore 20 - 24 Boomerang Band in belvedere Trabucco

ore 20 - 23 Cantautorato di ieri e di oggi in piazza Pittaluga

venerdì 30 luglio

ore 20 - 23 Le interpreti che hanno scritto la storia della musica in piazza Pittaluga

domenica 1° agosto

ore 20 - 23 Rock music in belvedere Trabucco

lunedì 2 agosto

ore 20-23 Jazz, soul, R&Bmusic nel porticciolo.