Fuochi d'artificio in piazzale Kennedy per l'inaugurazione del Winter Park

Sabato 3 dicembre alle ore 15 torna a Genova il luna park colonna portante delle festività natalizie cittadine. Con l'inaugurazione del Winter Park, ecco iniziative per grandi e piccini per festeggiare nel migliore dei modi il ritorno del luna park mobile più grande d'Europa. Si parte con il taglio del nastro in presenza delle autorità, in seguito, trampolieri, truccabimbi e clown offrono un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park, tanto amata e attesa da turisti e genovesi di ogni età.

Inoltre, le prime mille persone a entrare riceveranno in regalo un blocchetto di sconti del valore di 100€. Poi, alle 22:30, il gran finale della giornata inaugurale: un suggestivo spettacolo pirotecnico di Setti Fireworks. Il Winter Park resterà in piazzale Kennedy fino a domenica 8 gennaio 2023.