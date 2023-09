“Fumetti in Piazzetta”, mercatino a tema a Recco

Domenica 1° ottobre alle 12, presso la sala Polivalente Franco Lavoratori, l’estrazione dedicata alla lotteria per il progetto “Dopo di noi”, con l'obiettivo di acquisire un nuovo appartamento per una maggiore autonomia dei ragazzi con disabilità. In premio, tre tavole originali di Gallieno Ferri. Nella stessa giornata nella piazzetta antistante l’edificio della Polivalente, dedicata proprio al disegnatore di Zagor Gallieno Ferri, si svolgerà l’edizione zero del mercatino “Fumetti in Piazzetta” dalle 9 alle 18. Il Mercatino è organizzato dalla Pro Loco Recco con il patrocinio del Comune di Recco.

