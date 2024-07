Fulminacci in concerto al Porto Antico per il Balena Festival

Il Balena Festival prosegue venerdì 26 luglio con il live di Fulminacci, il talentuoso cantautore romano pronto a illuminare la rassegna firmata Aluha con il suo attesissimo “Infinito +1 tour estivo”.

Noto per il suo carisma e il suo talento, Fulminacci è stata la prima grande sorpresa annunciata per il Balena Festival, e arricchisce ulteriormente la storia di successo della rassegna genovese. Il percorso graduale dell’artista, che non smette di conquistare il pubblico, si evolve ora verso un’estate di live indimenticabili nei principali festival della penisola, con il Balena Festival come tappa imperdibile.

Ad aprire le danze Postino, altro nome d’eccezione nel panorama del cantautorato indie.

Biglietti disponibili su Dice.

Info su www.balenafestival.it.

Foto: balenafestival.it