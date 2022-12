From Slavery to Freedom: il viaggio della musica religiosa afroamericana

Il CLANchoir nasce da una serie di seminari tenuti da Claudia Sanguineti e Anna Sini. Attraverso la narrazione di Paolo Roberts e l'accompagnamento di Enrico Testa con pianoforte, chitarra e armonica, percorrendo un percorso musicale dallo Spiritual al Gospel più moderno, il neonato CLANchoir racconterà la storia del popolo afroamericano: dalla schiavitù alla liberazione.

Ogni brano racconta una storia: dal call and response fra la voce solista e quella del coro, ai brani con i codici segreti (“Steal away”, “Wade in the water”, ecc…) dove non solo veniva veicolata la fede in Dio, ma anche la ricerca della libertà. Agli Spirituals vissuti come sollievo dalle fatiche quotidiane (“Nobody Knows the trouble I’ve seen”), a brani con testi tratti dal Vecchio testamento e l’Esodo, con metafore della libertà dalla schiavitù (“Go down Moses”).

Oppure “Sometimes I feel like a motherless child” che racconta com’era pratica comune vendere i figli degli schiavi e portarli lontano dai genitori e “Amazing Grace” la storia dello spiritual scritto da un negriero convertito. Il CLANchoir racconterà l’abolizione della schiavitù, la nascita del Gospel come momento di speranza (quando la condizione degli afroamericani cominciò lentamente a migliorare) e come questa musica possa trasmettere attraverso il canto, energia e gioia tale da coinvolgere le persone anche al primo ascolto.

Il repertorio spazia dalla tradizione al moderno Gospel e comprenderà anche qualche Canto Natalizio.