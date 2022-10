Settima edizione per “From Santa With Love”, la manifestazione fieristica dedicata ai futuri sposi

Torna il 6 novembre a Santa Margherita Ligure “From Santa With Love”, la manifestazione fieristica dedicata ai futuri sposi. Giunta ormai alla 7° Edizione, From Santa With Love riunisce oltre 15 professionisti del matrimonio provenienti da Santa Margherita Ligure e dintorni. Location d’eccellenza per questa nuova edizione è il Covo di Nord?Est, che permetterà ai futuri sposi di visitare gli stand nei suoi locali con vista mozzafiato sul Golfo del Tigullio!

Tantissime le categorie presenti: abiti da sposa, Intimo, acconciature e trucco, benessere, foto e video, partecipazioni, torte, confetti e bomboniere, anelli nuziali, celebrante, noleggio con conducente, taxi boat, noleggio traghetti per spostamenti privati, viaggi nozze e molto altro.

“Abbiamo voluto realizzare questa giornata per permettere ai futuri sposi di ottimizzare il proprio tempo e di conoscere in un’unica giornata tante realtà diverse del nostro territorio che possono aiutarli a dare vita al loro matrimonio da sogno, senza stress e in un’atmosfera rilassata e conviviale! Dobbiamo ringraziare in particolar modo il Covo di Nord?Est per averci permesso di organizzare la manifestazione in questa location così speciale!” ? Elisabetta Lavezzo organizzatrice.

Momento catalizzatore della giornata sarà la sfilata di moda, curata dall’ Atelier Lei Sposa, che si terrà nel pomeriggio e vedrà in passerella le nuove tendenze sposa e cerimonia per il 2023, con abiti accompagnati dai premiatissimi bouquet floreali di F&B Fiori e make?up e acconciature realizzati da Coiffeur Vanni. Oltre agli stand saranno presenti momenti di svago e relax, come dimostrazioni pratiche di make?up e acconciatura a cura di Coiffeur Vanni, omaggi floreali offerti da F&B Fiori, assaggi di torte nuziali di Le Dolci

Promesse e sessioni di massaggi viso ai futuri sposi offerte da Beauty Première.

From Santa With Love sarà aperta domenica 6 novembre dalle ore 10 alle ore 18, l’ingresso è gratuito.

Per informazioni: www.fromsantawithlove.it Tel. 333 3938635 (Flavio)