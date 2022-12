From Brasil to Genova, passeggiata Migrantour

La passeggiata interculturale “From Brasil to Genova” condurrà i partecipanti all’interno di uno dei territori a forte migrazione del centro storico, per cogliere l’essenza della città, “viaggiando” dal Brasile a Genova con gli occhi di una migrante, tra mare e vicoli per raccontare di intrecci culturali, scoprire i volti, le storie delle persone che hanno messo radici nella nostra città.

A cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro

INFO

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0102723820