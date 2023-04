“From Brasil to Genova”, passeggiata interculturale con accompagnatrice brasiliana Migrantour

“From Brasil to Genova” è una nuova visita Migrantour, che avrà luogo sabato 29 aprile alle ore 15, condotta da una accompagnatrice di nazionalità brasiliana all’interno di uno dei territori a forte migrazione del centro storico, per cogliere l’essenza della città. Viaggeremo dal Brasile a Genova con gli occhi di una migrante, tra mare e vicoli, per raccontare di intrecci culturali, scoprire i volti, le storie delle persone che hanno messo radici nella nostra città.

I percorsi Migrantour Genova a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

INFO

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280

Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente la passeggiata