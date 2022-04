FriendsParty al Mog tra aperitivi, cena e tanta musica

Arriva il prossimo evento targato Friends, in una location che per l'occasione festeggerà il proprio compleanno per i suoi tre anni di attività, un luogo che racchiude l'eccellenza locale, dove incontrarsi per scoprire e riscoprire i sapori della buona cucina: il Mog di Genova.

Appuntamento il 6 maggio dalle 18:30 con uno staff che offrirà un aperitivo diverso dai soliti standard, variegato e curato da dieci Food Corner, ognuno con la propria tipicità.

Per cenare sarà possibile prenotare all' Ostaia de Zena: 50 posti a sedere per una vetrata affacciata sulla Piazza del Gusto, il cuore pulsante del Mog.

Il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione che si andrà a creare, con la musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi.

In consolle ci saranno Marco Trentini Dj, Mingus Dj e Pier Dj.

Le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info:

3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)