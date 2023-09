Friends Street Party allo Strakkino

L’estate 2023 targata Friends è stata un’esplosione di musica, colore, partecipazione ed entusiasmo, ma questo lo sapevate già perché eravate stati avvertiti con largo anticipo… eccoci quindi in rampa di lancio per salutare alla nostra maniera l’estate e strizzare l’occhio all’autunno… per questa occasione abbiamo pensato a una location per noi nuova, di aprirvi le porte di una via affacciata in pieno centro e molto caratteristica.

Venerdi 15 Settembre vi diamo appuntamento da Strakkino in Via Porta degli Archi insieme agli amici Alessandro, Andrea e Matteo. Come sempre, ci ritroveremo tutti a partire dalle 19... per gli amici che desiderano cenare alla carta insieme a noi sarà possibile contattate il locale e prenotare un tavolo…lo staff vi delizierà con le sue focacce Strakkino, le Moreskine, le BIG Moreskine e le Taskine. Per gli amici che invece desiderano raggiungerci all’orario dell’aperitivo o dopo cena l’appuntamento è “in strada” dove verranno installate delle postazioni cocktail & bar che saranno al vostro servizio per tutta la serata.

Inoltre saranno disponibili 6 tavoli PRIVE’ posizionati all’aperto e prenotabili contattando direttamente lo staff di Strakkino, che comprenderanno 1 buffet di benvenuto, 1 bottiglia di GINUENSISS oppure 2 bottiglie di Brut e un prodotto food a scelta dal menù alla carta... come al solito il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione che si andrà a creare... con la musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi.

in consolle...

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Per questo evento il Maestro Mattia Vannini si collegherà con noi per via telepatica…avremo quindi il piacere di collaborare con Andrea Pani Photographer che immortalerà per voi le più belle immagini della serata.

Per info:

340/5832939 (Marco)

335/7429708 (Mingus)

010/541561 (Strakkino)