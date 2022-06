Friends Street Party a Nervi con musica, cibo e shopping

A distanza di 3 anni da questa prima “speciaI One Night” i Friends sbarcano nuovamente nelle vie di Nervi. Un evento unico nato dalla collaborazione con CIV Nervi 2005 che darà la possibilità di vivere uno dei quartieri più belli e caratteristici di Genova.

Per questa speciale occasione, infatti, dalle 19 fino alle 24 ci sarà la possibilità di passeggiare nell'area compresa tra parte di via Guglielmo Oberdan, piazza Antonio Pittaluga e tutta via Marco Sala, usufruendo dei servizi offerti dalle attività commerciali del quartiere che per l'occasione resteranno aperte.

Un esclusivo Street Food Party estivo dove sarà possibile gustare aperitivi, cenare, fare shopping, raggiungendo infine piazza Antonio Pittaluga, epicentro della serata dove sarà allestita la postazione Friends, con musica italiana, dance e revival dal 1980 ad oggi.

In consolle: Marco Trentini DJ e Mingus DJ

Le immagini della serata saranno immortalate come sempre dal Maestro Mattia Vannini Photographer



Come arrivare:

- in treno: scendendo alla Stazione di Genova Nervi ci si troverà a poche decine di metri da piazza Antonio Pittaluga;

- in auto o scooter: è possibile usufruire del parcheggio “delle Streghe” in via Somma oppure del parcheggio della stazione di Nervi;

- in Taxi: è stata attivata una convenzione con Radio Taxi Genova 5966, basterà prenotare il taxi allo 0105966 (dalle ore 18:30 alle ore 1) comunicando che si è diretti alla festa organizzata a Nervi dai Friends e da CIV Nervi 2005 per avere una tariffa agevolata del 10%. La convenzione vale esclusivamente per servizio radio taxi, escluse le chiamate Whatsapp.



Per info:



3405832939 (Marco)

3357429708 (Mingus)