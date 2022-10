Friends Party al Mog Mercato Orientale Genova

Si avvicina il prossimo evento targato Friends, in un luogo unico che racchiude l'eccellenza locale, un luogo dove incontrarsi per scoprire e riscoprire i sapori della buona cucina: il MOG - Mercato Orientale Genova. Appuntamento a partire dalle 18:30 con uno staff che offrirà un aperitivo diverso dai soliti standard perchè molto variegato e curato da 10 Food Corner, ognuno con la propria tipicità. Per gli amici che desiderano cenare sarà possibile prenotare all'Ostaia de Zena, 50 posti a sedere per una vetrata affacciata sulla Piazza del Gusto, il cuore pulsante del MOG.

Come al solito il tutto verrà accompagnato da un sottofondo musicale idoneo alla situazione, con la musica italiana, dance e revival più bella dal 1980 ad oggi.

In consolle: Marco Trentini DJ e Mingus DJ. Le immagini della serata saranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info:

340 5832939 (Marco)

335 7429708 (Mingus)