Friends Party al Mama, serata interamente dedicata agli anni Novanta

Dopo il grande evento Friends sulla spiaggia di Priaruggia, arriva il quarto party esclusivo della stagione estiva 2022. Appuntamento al Mama Sunclub per una serata molto particolare interamente dedicata agli anni 90. Ritrovo in Corso Italia a partire dalle ore 19, per chi desiderasse gustare un aperitivo, un’apericena servito o cenare alla carta sarà possibile prenotare un tavolo.

La selezione musicale sarà per l’occasione centrata sugli anni 90, per trasformare cromaticamente il Mama Sunclub si invita a indossare abiti il più possibile colorati: t-shirt, camicie, bermuda, tutto è permesso. Prevista inoltre la “partnership” con ID Love che sarà presente insieme ai braccialetti in silicone Friends.

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ



Ingresso libero con consumazione facoltativa.

Come sempre le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info e prenotazioni:

391-4912844 (Mama)

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus)