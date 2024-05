Friends al Mama Sunclub - Opening Party

Dopo il grande evento di Via Cesarea eccoci pronti per il secondo party esclusivo della stagione: come da tradizione, inaugureremo insieme ai nostri amici Davide, Renato e Fabio la stagione 2024 del Mama Sun Club. Ci ritroveremo tutti in Corso Italia quindi, a partire dalle ore 19, per gli amici che desiderano gustare un aperitivo, un’apericena servito o cenare alla carta sarà possibile prenotare un tavolo.

La selezione musicale sarà per l’occasione adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con il solito spazio cult dedicato agli anni 90, al revival e alla musica italiana.

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

INGRESSO LIBERO con consumazione facoltativa.

Per questo evento il Maestro Mattia Vannini si collegherà con noi per via telepatica... avremo quindi il piacere di collaborare con Eugenia Pettigiani Photographer che immortalerà per voi le più belle immagini della serata.

Per info e prenotazioni:

351 4451912 (Mama)

340 5832939 (Marco)

335 7429708 (Mingus)