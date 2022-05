Friends at Mama: opening party

Dopo il grande evento che ha segnato il tanto atteso ritorno dei FRIENDS eccoci pronti per il secondo party esclusivo della stagione...come da tradizione, inaugureremo insieme ai nostri amici Davide, Renato e Fabio la stagione 2022 del Mama Sun Club...

ci ritroveremo tutti in Corso Italia quindi, a partire dalle ore 19…per gli amici che desiderano gustare un aperitivo, un’apericena servito o cenare alla carta sarà possibile prenotare un tavolo…

la selezione musicale sarà per l’occasione adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con uno spazio cult dedicato agli anni 90...

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pierpaolo “Pier”

INGRESSO LIBERO con consumazione facoltativa.

Come sempre le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer…

per info e prenotazioni:

391-4912844 (Mama)



335-7429708 (Mingus)