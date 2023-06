Friends Beach Party@Pria 2.0

Indirizzo non disponibile

Amici, avevamo promesso che l’avremmo rifatta con “il botto” ed eccovi accontentati: per il quarto evento della stagione 2023 i FRIENDS vi porteranno di nuovo sulla spiaggia di Priaruggia, oppure se preferite, Pria Beach. Ci ritroveremo tutti a partire dalle ore 18:30, per questa speciale occasione verranno installati vari “corner” per la gestione della parte “food” che sarà organizzata secondo il concetto di “street food” o meglio ancora di “beach food”.

Analogamente, la gestione della parte “drink” sarà capitanata da Matteo Magni e dallo staff degli amici del Chiringuito. Potrete quindi gustare un aperitivo oppure un’apericena al tramonto a piedi nudi sulla spiaggia. La selezione musicale sarà come sempre adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento, con uno spazio cult dedicato agli anni 90, alla dance, alla musica italiana e al revival. L’obiettivo dichiarato sarà quindi di farvi letteralmente scatenare, ballando e cantando a oltranza.

In consolle:

Marco Trentini DJ

Mingus DJ

Pierpaolo “Pier”

Special Guest…ospite a sorpresa

INGRESSO LIBERO con consumazione facoltativa.

Come sempre le più belle immagini della serata verranno immortalate dal Maestro Mattia Vannini Photographer.

Per info:

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus)

# APRIGLIOCCHIÈTUTTOMOLTOBELLO