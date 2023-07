Friends Beach Party: festa in spiaggia con aperitivo in corso Italia

Arriva il sesto party della stagione targato Friends: per questo evento speciale di agosto l'appuntamento è in una location inedita, il Bonito by Tuna.

Ritrovo in corso Italia a partire dalle 19. Per coloro che desiderano gustare un aperitivo in spiaggia sarà possibile prenotare scegliendo tra tre diverse proposte: un pacchetto a 20 euro che prevede un cocktail, un piattino di fritto base, un mix di gamberi e acciughe. Il secondo pacchetto costa 30 euro e contempla un cocktail, un un piattino di fritto base, un mix di gamberi e acciughe e 8 pezzi di sushi uramaki. Il terzo pacchetto, sempre a 30 euro, prevede 2 cocktail, un piattino di fritto base, un mix di gamberi e acciughe. È possibile sostituire 4 drink con una bottiglia.

Per chi desidera partecipare dopo l'aperitivo o la cena, l'appuntamento è dalle 22 con ingresso libero e consumazione facoltativa. La selezione musicale sarà per l’occasione adattata alla serata e spazierà dalla deep house più ricercata ai successi del momento e alla dance, con uno spazio cult dedicato agli anni 90.

In consolle Marco Trentini Dj e Mingus Dj.

Le più belle immagini della serata verranno immortalate dal fotografo Mattia Vannini.

Info e prenotazioni:

333-4460999 (Bonito by Tuna)

340-5832939 (Marco)

335-7429708 (Mingus)