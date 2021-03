Fridays for Future per la Giornata Mondiale di Azione per il Clima: social bombing, tweetstorm e diretta dalle piazze di tutta Italia

«I politici e le grandi aziende non perdono l'occasione per fissare obiettivi di riduzione delle emissioni da raggiungere tra 20 o 30 anni, e per promettere che, in qualche lontano futuro, faranno qualcosa per contrastare la crisi climatica. Ma abbiamo bisogno di misure immediate e concrete in linea con la scienza e con il principio di giustizia climatica. Queste vuote promesse non servono a nulla, se non sono seguite da azioni immediate! Per questo il 19 marzo, insieme agli attivisti e alle attiviste del resto del mondo, torniamo a protestare, nella Giornata mondiale di azione per il clima»: così i responsabili di Fridays for Future annunciano una nuova serie di proteste per portare l'attenzione dei più giovani sulle politiche ambientali.

«I fondi del Next Generation Eu - continuano - devono essere investiti in politiche per azzerare le emissioni di gas serra, la causa della crisi climatica. Gli effetti della crisi climatica sono già sotto i nostri occhi, e la situazione potrà solo peggiorare . Soltanto noi, le persone di tutto il mondo, possiamo ribaltare questa situazione. Lo scorso aprile abbiamo lanciato "Ritorno al Futuro", una serie di proposte per la ripartenza scritte insieme a scienziati, esperti e associazioni di tutta Italia. Azioni che permetterebbero una ripresa vera e propria e insieme darebbero il via alla transizione ecologica, nel rispetto della giustizia climatica».

Saranno organizzate nelle città d’Italia diverse manifestazioni. Le informazioni sugli eventi possono essere trovate sulla mappa italiana (https://fridaysforfutureitalia.it/mappa) o sulle pagine social dei gruppi locali. La pandemia di Covid 19 è ancora in corso, quindi le azioni fisiche assumeranno diverse forme nelle varie città, in modo da rispettare le norme per proteggere la salute di tutte e tutti. Ogni crisi va affrontata come tale, e quella pandemica non fa eccezione.

In programma anche azioni digitali per chi non potrà esserci di persona: a partire da venerdì 12, ogni sera organizzeremo incontri in diretta sulle nostre pagine social con ospiti speciali. Il 19 marzo, la giornata dello sciopero globale, dalle 11:15 alle 12 ci sarà un incontro online con Roberto Mercadini (attore teatrale, scrittore e youtuber) e Vincenzo Balzani (chimico e divulgatore di fama mondiale), che si può seguire da /fffutu.re/19marzo.

Seguiranno un'enorme azione di Social Bombing e Tweetstorm e la diretta dalle piazze di tutta Italia per partecipare a distanza! Tutti i dettagli verranno pubblicati sul sito (https://fridaysforfutureitalia.it/sciopero-per-il-clima/) e sulle nostre pagine social.