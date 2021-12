Fridays for Future in piazza lancia la campagna Genova Spreco Zero

Venerdì 24 dicembre dalle ore 16 alle 18:30 in piazza De Ferrari, durante il consueto presidio di Fridays For Future-Genova verrà lanciata la campagna Genova Spreco Zero promossa da Rete Ricibo, ci sarà anche un’azione di Extinction Rebellion Liguria.

La campagna vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'enorme spreco di cibo e chiedere al sindaco Bucci un tavolo istituzionale del comune di Genova per le politiche del cibo.

RiCibo è una fitta rete di associazioni che a Genova recupera più di 300 tonnellate di alimenti ogni anno ridistribuendoli alle persone in stato di bisogno ma a Genova ogni anno si buttano più di 10.000 tonnellate di cibo ancora perfettamente commestibile e 29.000 persone in povertà si rivolgono ai servizi di distribuzione cibo gestiti dalle oltre 200 associazioni no profit della città, mancano gli strumenti per permettere ai volontari di operare e affrontare questo tema che diventa ambientale, economico e sociale, dimostrando che Genova è molto lontana dall’essere una città sostenibile.