I Fr!day Live al Covo di Nord-Est

Sabato 1 Luglio, l'associazione culturale Little Beat vi invita al Covo di Nord-Est a Santa Margherita Ligure, in Lungo Mare Rossetti1, troverete:

- Aperitivo e Dj set a partire dalle 19.00

- Concerto LIVE dei Fr!day alle 21.00

- La violinista Valeria Saturnino come special Guest

- A seguire Dj set e discoteca dalle 00.30

Sarà messa a disposizione per l'andata ed il ritorno una navetta bus, che partirà alle 18 in Piazza della Vittoria, compreso di ingresso all'evento, al costo di 35€.

L'ingresso, con un drink omaggio, invece costerà 20€.

Vi aspettiamo numerosi!

Per info e prenotazioni: +39 375 654 9653 (segreteria LittleBeat)