Frida Kahlo, a Sanremo la mostra "Il senso della vita"

Tra fiori e foulard colorati, l’affascinante vita di Frida Kahlo fa tappa a Sanremo. Dal 15 luglio al 29 ottobre 2023, al Palafiori sanremese, è visitabile la mostra Il senso della vita a cura di Vincenzo Sanfo.

Frida Kahlo non è solo un’artista, è ormai una leggenda, che ha travalicato la storia dell’arte per entrare nel mito, un mito che si alimenta di un’aura misteriosa e terrifica nelle sue vicende umane. Di Frida, quello che interessa maggiormente sono le sue esperienze di vita, i suoi amori, le sue passioni, la sua fierezza di donna indomita, che combatte in egual misura le sue malattie e le sue infermità.

In questa mostra, le fotografie la ritraggono però nei momenti più felici, accanto agli amici, nelle pause rilassate dell’ozio festivo o in compagnia degli occasionali visitatori e del suo Diego. La straordinaria vita di Frida è qui riproposta e immortalata, nelle fotografie che la vedono ritratta da alcuni dei più grandi fotografi del suo tempo, molti dei quali sono poi diventati dei miti. Basti citare Imogen Cunningham, Edward Weston, Nickolas Muray, Lucienne Bloch, per capire quali erano le sue frequentazioni.

Dove e quando:

La mostra è in esposizione fino al 29 ottobre 2023 presso il Palafiori di Sanremo in Corso Garibaldi, 5. Aperta dal martedì alla domenica e festivi: dalle ore 10.30 alle ore 22. Ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura.

Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere rispettando le norme. Il Voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra ed assicura il Salta Fila. I bambini fino ai 6 anni possono accedere gratuitamente.