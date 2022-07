Fresh & Green Summer Village: al Porto Antico arriva la cittadella della musica

A EstateSpettacolo 2022, dall'8 al 28 agosto, arriva il Fresh & Green Summer Village: una vera e propria piccola cittadella della musica all’Arena del Mare con il main stage e un second stage e con gli spettatori che potranno godere del connubio tra concerti, food & drinks in uno scenario unico, direttamente affacciato sul mare.

Un nuovo progetto di Porto Antico EstateSpettacolo ideato in collaborazione con Moosa – Rete di imprese musicali e realizzato in collaborazione con Micco srl, con l’obiettivo di dare continuità alla rassegna durante tutto il periodo estivo, consolidando il grande risultato delle ultime edizioni. Uno spazio creativo, sempre attivo nel periodo 8-28 agosto.

Proprio nel mese di agosto, il second stage si animerà e rimarrà attivo con le esibizioni di gruppi emergenti, musica etnica e tanto altro, per portare una ventata di aria fresca a chi rimarrà nell’afa cittadina. Sarà forte il coinvolgimento della comunità sudamericana nelle prime giornate, mentre la conclusione vedrà la presenza importante della cultura Hip Hop e street della città, con writers, danza hip hop e contest di break dance. In quest’ultima occasione sarà anche riaperto il main stage per ospitare una reunion di eccezione nel mondo dell’Old School: Kaos & Dj Craim + special guest Colle der Fomento, con in apertura il gruppo savonese DSA Commando.