Free Scout Day: una giornata di sport a Villa Serra

Lo sport e più in generale il movimento sono strumenti per superare le difficoltà che a prima vista possono sembrare insormontabili: per questo Free Sport Asd e il gruppo Scout di Pontedecimo si sono uniti per organizzare una giornata all'insegna dello sport inclusivo nella splendida cornice di Villa Serra.

Il programma prevede un torneo di roverino e attività multisport.

Non mancheranno inoltre musica dal vivo con selezione di artisti del territorio, punto ristoro con selezione tutta genovese.

Le iscrizioni al Torneo di Roverino sono aperte fino a domenica 15 maggio.

I nominativi degli iscritti si possono comunicare a Davide 3460190462 (iscrizioni Scout) e Agnese 3495642221 (tutte le altre iscrizioni).

Le iscrizioni possono arrivare singole o di gruppo, i singoli verranno inseriti nelle varie squadre e ogni squadra scenderà in campo con 6 o 7 giocatori misti (in base al numero di iscritti il numero potrebbe variare).

L'iscrizione al torneo di roverino costa 6 euro singolo, 35 per il gruppo di 6 o 7 persone.

Le attività multisport sono gratuite.

Tariffe di ingresso a Villa Serra: l'accesso alla Villa prevede tutto l'anno il pagamento di un ticket giornaliero, in occasione dell'evento avranno accesso: gratuito per gli iscritti al torneo di roverino. Ridotto (2 euro) per gli accompagnatori degli iscritti al torneo.

Tutti gli altri accederanno alla villa secondo le tariffe annuali predisposte dalla stessa (3 euro adulti, 1 euro fino a 12 anni, gratuito fino a 6 anni, potendo accedere all'evento freescout gratuitamente.