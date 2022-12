Torna il Free Comic Book Day Italia: albi inediti gratuiti nelle fumetterie aderenti

Torna per il settimo anno consecutivo il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Anche quest’anno il Free Comic Book Day Italia durerà un mese intero: da giovedì 1 e per tutto dicembre, fino ad esaurimento scorte, le fumetterie aderenti all’iniziativa distribuiranno gratuitamente gli albi inediti pensati esclusivamente per l’evento, importanti preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Il Free Comic Book Day (nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016) coinvolge 5 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics, saldaPress e BAO Publishing. Una partnership che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono: Crisi Oscura sulle Terre Infinite, Marvel Voices, Grendel, Deadpool Samurai e Speciale Zio Paperone (Panini Comics); Dragonero: Gli eroi (Sergio Bonelli Editore); A Couple of Cuckoos, Welcome to the Ballroom, The God of High School, Tokyo Aliens (Star Comics); Newburn Volume 1 e Sex Volume 1 (saldaPress); Il mito del frutteto di ossa (BAO Publishing).

Sono oltre 330, un numero in grande crescita rispetto alla scorsa edizione, le fumetterie che aderiscono al Free Comic Book Day Italia, pronte ad accogliere nel mese di dicembre tutti i lettori. Un’iniziativa di successo che si conferma anno dopo anno come una data speciale da segnare in calendario per i lettori di fumetti affezionati e un modo per le fumetterie di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte.

La lista completa delle fumetterie aderenti è consultabile online, sul numero 375 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, nonché su tutti i canali social di Panini Comics, Sergio Bonelli Editore, Star Comics, saldaPress e BAO Publishing.

Sono 9 le fumetterie aderenti in Liguria, delle quali 6 in provincia di Genova: Comics Corner (via Tollot 6), Fumetti & Playstation (via Merano 3r), Comics Sans (via Guido Sette 29r) e Il mondo del fumetto (corso Gastaldi 89r) a Genova; Galleria libreria dell'Arco (via dell'Arco 17) a Santa Margherita Ligure; Il leudo (via Benedetto Brin 86) a Sestri Levante.

“Ancora una volta Panini contribuisce a rendere dicembre un mese fantastico per andare in fumetteria” afferma Marco M. Lupoi, Direttore Editoriale Panini Comics. “Cinque albi gratuiti che anticipano grandi lanci del 2023, da Deadpool Manga alla nuova spettacolare saga di Zio Paperone, all’albo Marvel Voices che contiene alcuni episodi inediti, fino al preludio DC di Crisi Oscura che ospita un capitolo che non troverete nella miniserie di imminente uscita. E non dimentichiamo l’anteprima del nuovo inedito di Grendel, una delle proposte made in USA più potenti del nostro programma 2023. Non perdete questi incredibili albi gratuiti, e fate un giro a dicembre nella vostra fumetteria di fiducia anche per scoprire le nostre novità editoriali di fine anno!”.

“Anche quest’anno Sergio Bonelli Editore è lieta di partecipare al Free Comic Book Day Italia”, commenta Michele Masiero, Direttore Editoriale Sergio Bonelli Editore. “È un momento di grande fervore per il nostro Dragonero, protagonista di molte novità, non solo editoriali. Per l’edizione 2022 abbiamo quindi scelto di proporre un assaggio della nuova collana di Dragonero - Gli eroi: un'anteprima della storia dedicata a Myrva, in uscita la prossima primavera, mentre i primi due volumi, incentrati su Ian e Gmor, saranno in fumetteria proprio a dicembre”.

Per Claudia Bovini, Direttore Editoriale Star Comics “Il fumetto, trainato dal manga e dalle produzioni asiatiche, sta vivendo un’età dell'oro, conquistando classifiche e copertine. Risultato possibile grazie al decennale supporto delle fumetterie, fulcro dell'espansione della cultura della nona arte, a cui questa straordinaria iniziativa è dedicata. La nostra partecipazione annovera il ritorno dello spokon, declinato nella forma originale ed entusiasmante di Welcome To The Ballroom; una delle più chiacchierate romcom degli ultimi tempi, A Couple Of Cuckoos; Tokyo Aliens, un “classico” battle action a sfondo sci-fi; e infine – e non poteva mancare – uno dei webcomic più famosi ed attesi, The God Of High School”.

“È come sempre un grande piacere per saldaPress partecipare al FCBD, un’iniziativa importante che permette a noi editori di far conoscere in anteprima i nostri libri futuri, ma soprattutto che premia i lettori che ci seguono con interesse. Ed è bello che tutto questo accada nelle fumetterie, da sempre preziosissimi luoghi di scambio e di dialogo tra appassionati di fumetti. Per l’edizione di quest’anno abbiamo pensato di proporre SEX, il manga del maestro Atsushi Kamijo che fa parte della collana MANGAKA. Si tratta di un’originale storia d’amore e ribellione tra Kaho, una ragazza eterea e tranquilla, e l’oscuro Yuki, un misterioso ladro d’auto punk. L'altro titolo di cui proporremo l’anteprima è NEWBURN, di Chip Zdarsky e Jacob Phillips, un noir investigativo con un taglio narrativo serrato e coinvolgente” dichiara Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale saldaPress.

Infine, Michele Foschini, Direttore Editoriale BAO Publishing afferma: “Il mito del frutteto di ossa è un nuovo universo narrativo horror, creato da Jeff Lemire e Andrea Sorrentino per Image Comics. Si tratta di una serie di storie autoconclusive che coesistono nello stesso continuum narrativo, e BAO Publishing ne pubblicherà almeno una all’anno a partire dal 2023. Per il Free Comic Book Day Jeff e Andrea hanno creato una storia inedita ed esclusiva, ben 25 pagine che non saranno ristampate in nessuno dei volumi futuri del Frutteto, e siamo molto grati loro per averci concesso di regalare questo inquietante prologo ai lettori italiani che parteciperanno al Free Comic Book Day Italia di quest’anno”.