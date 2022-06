Frankie Hi-Nrg ai Giardini Luzzati per la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, lunedì 20 giugno dalle ore 20 torna ai Giardini Luzzati di Genova Frankie Hi-Nrg. Il notissimo rapper salirà sul palco per “Facciamo la Nostra Cosa”, un bis dopo che nel 2017 aveva già esaltato la stessa platea con il “Potere alla Parola”. Un nome che non ha bisogno di presentazioni per un grande ritorno nel capoluogo ligure.

Suoneranno anche i Legendary Blues Skins con il loro raffinato e coinvolgente sound blues + Paolo Bonfanti, altro grande musicista. In apertura spazio al talento di Prince Tha e Preci P, dalla Nigeria all'Italia perché la musica ha una sola casa.

Ingresso libero