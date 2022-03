Franco126 in concerto all'Arena del Mare per il Balena Festival

Il 16 luglio 2022 sul palco dell'Arena del Mare, per il Balena Festival, arriva Franco126. In scaletta, le sue canzoni più famose.

Il cantautore romano torna nel capoluogo ligure nell'anno dei suoi 30 anni. Dopo l'esordio nel 2017 e la partecipazione al primo Balena Festival nel 2019, l'artista dal timbro un po' retrò è pronto a regalare nuove vibe all'insegna dell'amore.

Franco126, pseudonimo di Federico Bertollini, è un cantautore e rapper nato nel 1992 a Roma. L'esordio musicale per lui avviene nel 2016 con la pubblicazione del mixtape "Buchi neri", in collaborazione con il producer Il Tre e distribuito gratuitamente.

Nel 2017 il rapper ha intrapreso una collaborazione musicale con Carl Brave, con il quale debutta in etichetta, formando il duo Carl Brave x Franco126. I due pubblicano dapprima i singoli Sempre in due e Pellaria, e in seguito il joint album in studio Polaroid, certificato in seguito disco di platino dalla FIMI per le oltre 50 000 copie vendute. Il duo continua a lavorare musicalmente anche per progetti esterni, tra cui il singolo Barceloneta con Coez e la collaborazione con Noyz Narcos in Borotalco, traccia elogiata dalla critica.

Nel 2018 i due artisti mettono in pausa il duo per concentrarsi sulle proprie carriere come solisti. Nonostante ciò, Franco126 è apparso nel brano "La cuenta" di Carl Brave. Compare inoltre in "Misentomale" di Ketama126, in "Senza di me" di Gemitaiz ed in Università di Gianni Bismark. Nel frattempo, il 10 ottobre 2018 ha pubblicato il singolo "Frigobar", seguito il 18 dicembre da "Ieri l'altro" e il 9 gennaio 2019 da "Stanza singola" con Tommaso Paradiso. I singoli hanno anticipato l'album di debutto del cantante, intitolato "Stanza singola" e uscito il 25 gennaio 2019.

Il 20 settembre 2019 è uscito il singolo "Cos'è l'amore" insieme a Ketama126, prodotto da Don Joe e caratterizzato da un ritornello inedito cantato da Franco Califano. Il successivo 10 ottobre è apparso nel singolo "Come mai" di Fabri Fibra.

Nel 2021 Franco126 ha pubblicato il secondo album "Multisala", composto da dieci brani, tra cui i singoli distribuiti tra dicembre 2020 e aprile 2021: "Blue Jeans" (in collaborazione con Calcutta), "Nessun perché" e "Che senso ha".

Il 14 dicembre 2021 è uscito il singolo "Fuoriprogramma", che ha anticipato il suo primo EP "Uscire di scena", pubblicato il 21 gennaio 2022