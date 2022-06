Darsena, Franco e Dj Autogrill di Code War protagonisti della nuova serata di "Fish&Djs"

Sonorità post-globali e sapori del territorio, tra fritture di pesce, muscolate, degustazioni di vini e calar del sole. L’appuntamento di venerdì 1° luglio (ore 18) di Fish&Djs vede Electropark e Forevergreen incontrare un’altra realtà genovese molto attenta alla ricerca musicale e artistica: Code War. A curare i dj set al Mercato dei Pescatori della Darsena (calata Simone Vignoso 1) sono infatti DJ Autogrill e Franco, fondatori di Code War. Ad accompagnare i due live di musica elettronica, il pescato del giorno (fritture di pesce e muscolate) e una degustazione internazionale di Chardonnay nel mondo. L’ingresso a “Fish&Djs” è gratuito.



Sono DJ Autogrill e Franco i protagonisti di Fish&Djs di venerdì 1° luglio, al via alle 18 tra la banchina e il mercato della Darsena di Genova. «A due settimane dall’inizio di Electropark Festival - racconta Alessandro Mazzone di Forevergreen, direttore di Electropark - ospitiamo una realtà con cui collaboriamo da tempo e che sosteniamo perché ne condividiamo i valori: Code War. I set di DJ Autogrill spaziano tra electro, jungle e techno e, in un certo senso, rispecchiano una visione ironica e nostalgica della cultura rave e delle derive pop della musica dance. Franco si distingue per l’ampiezza e per la qualità della sua selezione, proponendo viaggi musicali tra house, electro americana, musica cinematica italiana, samba-funk brasiliano e diverse sfumature del jazz contemporaneo».



Code War è un progetto con sede a Genova basato sul networking di giovani talenti e professionalità che opera nell’ambito dei linguaggi artistici contemporanei, con un focus su musica elettronica e arte contemporanea. «Attraverso azioni sul territorio e attività di storytelling - spiega Francesco Corica, in arte Franco, direttore artistico di Code War - il progetto intende stimolare i giovani ad accogliere la diversità e a immaginare un futuro dove luoghi come questo possano essere il terreno fertile per tracciare nuovi percorsi artistici e allargare i propri orizzonti culturali».



A Fish&Djs venerdì 1° luglio è inoltre in programma una degustazione internazionale Chardonnay nel mondo. L’ingresso a “Fish&Djs” è gratuito, mentre per la degustazione è necessaria la prenotazione, da effettuare al numero 3515320035 (Barbara).



FISH&DJS



Fish&Djs è un progetto di Forevergreen, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’innovazione culturale, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria, Associazione Pescatori Liguri Calata Darsena, Galata Museo del Mare, Worldrise, Comune di Genova e Regione Liguria.