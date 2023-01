Francesco Flachi presenta il libro: "Una vita rovesciata" al Centro Civico Buranello di Sampierdarena

L’autore del libro biografico: "Una vita rovesciata" Francesco Flachi presenterà il suo libro giovedì 9 febbraio 2023 alle ore 16:30 presso Centro Civico Buranello Via Nicolò Daste 8/A (anche l'ingresso in Via Giacomo Buranello 1 Genova).

Il libro parla di un bambino prodigio del calcio fiorentino che nei primi anni '90 ha realizzato il suo sogno: indossare la maglia numero dieci viola. Il libro, edito da Blucerchiando, racconta la vita del calciatore fiorentino, dagli inizi con la maglia viola al fianco di campioni come Batistuta e Rui Costa fino alla consacrazione nel grande calcio con la maglia della Sampdoria. Una carriera che si è bruscamente interrotta nel 2008 con la prima squalifica per positività alla cocaina, un errore recidivo che nel 2009 gli è costato altri 12 anni di squalifica. A gennaio 2022 Francesco Flachi ha terminato di scontare la sua sospensione ed è tornato in campo a 46 anni, lieto fine di una storia piena di colpi di testa, colpi di classe e colpi di scena.

Alla presentazione interverranno:

Matteo Politanò - giornalista e co-autore di "Una vita rovesciata" Monica Russo - consigliere del Comune di Genova

Sergio Ghirardi - consigliere del Municipio II Centro Ovest

Marta Pastanella - assessore alla cultura del Municipio II Centro Ovest