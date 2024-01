Francesco Fanucchi live al Teatro Stradanuova

Caustico e dissacrante è così che viene descritto lo stile inconfondibile di Francesco Fanucchi lo stand up comedian lucchese che torna in tour con il suo nuovissimo live show dal titolo “Molto pop”. Reduce dal successo del suo precedente spettacolo “Standard”, che ho lo ha portato alla popolarità, Fanucchi sarà il 19 gennaio a Genova, per un'imperdibile appuntamento del tour che toccherà tutta Italia con date sempre in aggiornamento.

“Molto Pop", il nuovo monologo di Francesco Fanucchi, è uno spettacolo onesto e spregiudicato, in cui argomenti e attività della vita quotidiana vengono mischiati al loro lato oscuro, a volte macabro, diventando così spunto per fare ironia. Una comicità sottile, che mischia sfacciatamente elementi della cultura pop a quelli più dark, dando vita ad uno spettacolo che, rompendo gli schemi, diverte tutto il pubblico in sala e che in qualche modo rispecchia i due universi dell’essere umano.

Lo spettacolo è prodotto da The Comedy Club.

Info e biglietti su www.thecomedyclub.it