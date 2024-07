69^ Fragolata a Bargone di Casarza Ligure con musica ed elezione di Miss Fragola

Tutto pronto per dare il via alla 69^ edizione della Fragolata, nel prato delle Moline, a Bargone di Casarza Ligure. Una tradizione storica che si rinnova, grazie al Circolo Acli di Bargone in collaborazione con il Comune. La manifestazione si terrà sabato 13 e domenica 14 luglio e come sempre si avvale della collaborazione del Comune di Casarza Ligure.

Per chi vuole seguire la partita niente paura, domenica durante la festa sarà trasmessa la finale del campionato europeo.

Programma

Sabato 13 luglio: alle 20.30 esibizione della scuola di danza “Master Ballet con Nelly” e alle 21.30 musica con dj Natta

Domenica 14 luglio: dalle 21 ballo con l’orchestra Caravel, trasmissione della partita finale del campionato europeo, e alle 22.30 avverrà la tradizionale elezione di Miss Fragola.

Gli stand gastronomici durante le serate aprono sempre dalle 19: saranno serviti piatti tipici locali e ovviamente non mancherà la degustazione, gratuita, di fragole.