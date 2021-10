Sabato 9 ottobre alle ore 16 si terrà "Frà 5 Sensi", esperienza sensoriale nel convento di San Barnaba di Genova, progetto a cura del Museo dei Cappuccini di Genova e della Fraternità di san Barnaba.

Oggi più che mai si sente il desiderio di ricominciare, di tornare a contatto con la natura e soprattutto d’incontrarsi per condividere nuove esperienze insieme. Il Museo dei Cappuccini e la Fraternità di San Barnaba hanno pensato di partire dal concetto di “museo diffuso” utilizzando luoghi in cui la comunità possa sentirsi parte integrante della storia locale e vicina al carisma dei frati Cappuccini. L'idea è proporre un “museo vivo”, offrendo un percorso che rigeneri i sensi attraverso la contemplazione della bellezza e della natura.

Il Convento di San Barnaba ha un fascino indiscutibile: è circondato dalla città, un tempo lontana, rimanendo comunque un’oasi di pace grazie anche al bellissimo parco-giardino. La sua storia affonda le radici nel XIII secolo. Oggi può essere inserito di diritto tra i luoghi di Genova da visitare e frequentare per poter davvero dire di essere esperti della nostra città e della sua storia.

“Frà 5 Sensi” è un percorso, un’esperienza sensoriale che abbraccia l’arricchimento culturale e il benessere interiore. I frati Cappuccini aprono le porte accogliendo e guidando il pubblico in un viaggio in cui il visitatore dovrà attivare i cinque sensi in ambienti conventuali dall’indescrivibile bellezza. La visita si articola in nove momenti con cinque tappe sensoriali: si toccherà con mano la povertà cappuccina; si ascolterà il suono del silenzio; si annuserà il “giardino dei semplici”; verrà percepita l’essenza degli spazi e si gusterà letteralmente “ciò che passa il convento”.

Il percorso ha la durata di circa un'ora e venti minuti. È obbligatoria la prenotazione.

Per prenotazioni rivolgersi al Museo dei Cappuccini di Genova: tel.: 010.8592759 mail: info@bccgenova.org

Massimo 15 partecipanti, è richiesto un contributo di 10 euro a testa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...