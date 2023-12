Fotografando Voltri - Voltri in fotografia

Mercoledì 13 dicembre, alle ore 16, si terrà la presentazione del libro fotografico “Voltri in fotografia” (2018), una silloge fotografica di Voltri curata da due fotografi appassionati: Francesca Buffa ed Elvio Manfredi, con la nota critica della fotografa di fama internazionale Alessandra Vinotto. Il volume è edito da Editorialdeloimposible del poeta-editore Alessandro Prusso.

Infatti, dopo il successo editoriale di “Fotografando Pegli”, che con una certa preveggenza si chiudeva proprio con una panoramica sulla vicina delegazione, ecco la seconda fatica dei due fotografi, interamente dedicata a Voltri, una Voltri da a-mare, come scrive nel testo Alessandra Vinotto, poetessa, fotografa e regista: in questo libro fotografico infatti “il mare è un protagonista quasi assoluto, ritratto in ogni suo possibile multiforme aspetto”.

Sono 43 gli scatti che ci conducono fra gli scorci più amati di Voltri – il mare, appunto, ma anche la passeggiata ed alcuni carruggi – oltre a immortalare i salienti dei luoghi vicini, come l’Acquasanta o Mele, con un approccio particolare che, sempre per usare le parole di Vinotto, “coniuga design e tradizione, immaginario e vita reale, fotografie che fissano l’attimo che ci separa dal futuro incombente: sembrano voler fermare il tempo, i nostri fotografi, per regalarci a piene mani momenti di grande serena contemplazione di una Voltri ideale…”.

La presentazione sarà a cura dell’attore Pietro Musso e vedrà la presenza di Lorella Fontana, Vicepresidente del Municipio VII Ponente.

Si consiglia la prenotazione al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it