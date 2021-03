"La forza delle donne": l'evento dell'8 marzo di Serra Riccò è in diretta Facebook

L’amministrazione comunale di Serra Riccò, in collaborazione con alcune donne impegnate nel sociale, è lieta di annunciare un evento online per lunedì 8 marzo, intitolato "La forza delle donne".

Appuntamento alle 18,30 in diretta Facebook con Michela Alessio, scrittrice, che leggerà alcuni brani dai suoi racconti sulle donne, Maria Giuseppina Faruffini di "Senonoraquando Genova", associazione femminista impegnata in un lavoro di sensibilizzazione culturale per il riconoscimento delle donne nella società a tutti i livelli. Ci sarà anche Cristina Lodi, consigliera comunale Pd Genova, che parlerà di "Buone amiche, donne che aiutano le donne", gruppo di supporto alle donne malate di cancro.

Interviene anche Anna Manca, vicepresidente Confcooperative Nazionale.