La commedia di Carlo Goldoni “La Guerra” al Forte di Santa Tecla

In occasione dell’ottava Festa della Cittadinanza Attiva in Bassa Val Bisagno, organizzata dal Municipio Bassa Valbisagno, giovedì 2 giugno 2022, alle ore 11, la compagnia teatrale I Conviviali propone al Forte di Santa Tecla di Genova (Salita Superiore di Santa Tecla) un estratto della commedia di Carlo Goldoni “La Guerra” con la regia di Iula Rossetti. L’appuntamento è gratuito ed è prevista una replica dello spettacolo alle ore 15.30.

“La Guerra” è un'opera teatrale in tre atti in prosa di Carlo Goldoni scritta nel 1760 e messa in scena per la prima volta durante il Carnevale di quell'anno nel Teatro San Luca di Venezia. La commedia narra dell’assedio di una fortezza e “di virtuosi caratteri militari”. La scena si sposta continuamente dal campo degli assedianti alla piazza assediata senza che vengano mai nominate le forze in campo.

Per l’adattamento dello spettacolo, la regista Iula Rossetti sceglie i personaggi e le scene maggiormente significativi per narrare i retroscena di una guerra, dove la vita va avanti ma alcuni mettono in campo piccoli poteri personali per poter lucrare sulla guerra con loschi traffici; ma c’è spazio anche per la tenerezza dei sentimenti, poiché su un altro piano la commedia sviluppa anche la romantica storia dell’amore fra due giovani appartenenti agli opposti schieramenti; mentre da lontano si odono echi di battaglie e conflitti a fuoco, in proscenio si assiste alle vicende personali dei due comandanti avversari e al loro lodevole profilo morale. «Si tratta di una commedia sulla guerra, purtroppo ancora molto attuale, che con tutta la sua ironia riesce a mettere in ridicolo i sostenitori della belligeranza – spiega Iula Rossetti – auguriamoci la pace, come scrive Goldoni nelle ultime battute: “poco più, poco meno, tutte le nazioni guerreggiano ad una maniera, e auguriamo a tutti la pace, preghiamo dal cielo la continuazione di quella tranquillità, che è frutto di sapere, di prudenza e di perfetta moderazione”».

La compagnia teatrale I Conviviali si forma nel 2009 da attori uniti dall’amore per il teatro, al termine di un percorso formativo comune. Da quel momento in poi, partecipano a diverse rassegne teatrali e festival cittadini, proponendo diversi spettacoli e prime nazionali. Fine principale della compagnia, costituitasi poi in associazione culturale ed ente di promozione sociale, è quello di divulgare l’arte teatrale in tutte le sue forme, dalla commedia brillante, al giallo da camera, al dramma, all’assurdo. Il tutto sempre svolto con impegno e passione, ma mantenendo allo stesso tempo lo “spirito conviviale”, ovvero “divertire divertendosi”.