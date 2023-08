Una notte in fornace, visita serale alla scoperta dell'antica rovina a Cogoleto

Torna la quarta edizione di "Una notte in fornace", per andare alla scoperta dell'antica fornace di Cogoleto con visite guidate serali. Gli appuntamenti sono sabato 5 e giovedì 24 agosto, dalle 21 alle 23 (ultimo accesso ore 22,30) nel sito archeologico "T. Mannoni" in via della Fornace.

Sarà possibile scoprire la più antica attività industriale di Cogoleto vivendo sotto le stelle l'esperienza di un salto nel passato, riscoprendo il mestiere dei calcinaroli di un tempo.

In caso di maltempo le visite non si svolgeranno.

Si consigliano delle calzature comode.

Per info e prenotazioni mail: fornacecogoleto@gmail.com o chiamate al tel. +39 3479602342.