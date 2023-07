“Forme significanti”, mostra di Andrea Bruzzone sulla passeggiata di Arenzano

Dal 24 al 30 luglio, la graziosa location del nuovo Centro polivalente “Gino Strada” ad Arenzano (Lungomare Stati Uniti, 1) ospiterà la mostra d'arte contemporanea “Forme significanti”. Sono otto le opere in rassegna e l'autore è l'arenzanese pittore emergente A. Bruzzone (Andrea Bruzzone). Classe 1998, Bruzzone è diplomato in Didattica dell'arte all'Accademia Ligustica di Belle arti di Genova e frequentante l’Accademia di Belle arti di Brera. L'inaugurazione - a ingresso libero - è fissata per il 24 luglio alle ore 17:30, l'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Arenzano.

“Non è la prima volta che Arenzano ospita la mia arte, ma questa è la prima volta che ho a disposizione uno spazio ampio e un'intera settimana per farmi conoscere, mostrando alcune opere inedite finora solo apparse sui miei canali social”, dice Bruzzone.

Con il rumore del mare alle spalle, la passeggiata arenzanese si riempirà di colori accesi, astrattismo e geometria. La mostra si intitola 'Forme significanti' perché “"vanno in scena soggetti differenti per contenuto, stile, tecnica ed estetica, ma lo scopo è una costante: indagare il rapporto tra uomo e universo, la relazione tra dimensione interiore e l'esterno e suscitare domande nello spettatore”, spiega Bruzzone.

Da una parte rimandi all'arte classica, con volti prettamente figurativi come in "Resistenza" o "Autoritratto"; dall'altra geometrie, colori accesi che irrompono nell'opera come bagliori di luce come nel quadro "Intimità", scelto per la locandina. La poetica di Bruzzone è una tavolozza ricca di spunti, sperimentazioni e innovazione.

E come sempre, nei suoi quadri non manca la sua "firma", quei piccolissimi omini stilizzati, figure antropomorfe, che sono soggetto e insieme contorno dell'opera. “L'uomo quando crea arte si sente potente e grande ed è ciò che dà senso alla sua esistenza", ma è nulla in confronto all'universo, per questo in tutte le mie opere sono presenti uno o più 'omini', che simboleggiano il genere umano che appartiene a tutta l'opera. Quelle figure rappresentano per me l'uomo e l'universo, il microcosmo e il macrocosmo, che convivono insieme”.