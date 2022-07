“La foresta-radice-labirinto”, favola per grandi e piccini al Festival in una notte d'estate

Prosegue il Festival in una notte d'estate organizzato da Lunaria Teatro. Giovedì 28 luglio in piazza San Matteo alle 21:15 va in scena uno spettacolo di Lunaria Teatro dedicato ai più piccoli: “La foresta-radice-labirinto”, favola di Italo Calvino, con Andrea Benfante e le sue mille sfumature mimiche e vocali nel far rivivere ogni singolo personaggio, aiutato dalle piccole, grandi invenzioni dello scenografo e scultore Giorgio Panni, bravissimo a portare davanti agli occhi l’immaginario, avvalendosi di pochi e semplici mezzi.

La fiaba di uno dei massimi scrittori italiani racconta di un re, Clodoveo, che sta ritornando dalla guerra alla sua città, ma si perde (con tutto il suo esercito!) nell'inestricabile foresta che è cresciuta intorno alla sua capitale. Una foresta che è come un labirinto con le radici che sembrano rami e i rami che sembrano radici. Altri si perdono insieme a lui e al suo fedele scudiero Amalberto (e al suo esercito!): la sua seconda moglie Ferdibunda e il ministro Curvaldo, che stanno tramando una congiura contro il re, la buona figlia Verbena e il suo innamorato Mirtillo. Una fiaba che fa riflettere sul rapporto città e natura, sul valore dell'amore e dell'amicizia.

Biglietto intero: 14 euro; ridotto 12 euro; bambini 7 euro (under 13).

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it.